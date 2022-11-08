السفير الألماني لدى المملكة يزور هيئة تطوير المناطق الجبلية بـ"جازان"

وقد نوه مدير عام الهيئة إلى دعم أمير جازان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المنطقة، والعمل التكاملي بين جميع الجهات الحكومية؛ للإسهام في دفع الجهود التنموية والاقتصادية لأعلى المستويات، وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.