السفير الألماني لدى المملكة يزور هيئة تطوير المناطق الجبلية بـ"جازان"

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، بمقر الهيئة، مساء الاثنين؛ سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر لامليه، وزوجته د. أولريكا لامليه.
جرى خلال اللقاء استعراض دور الهيئة في تطوير المناطق الجبلية، ومناقشة الفرص الاستثمارية، وبحث سبل التعاون لتطوير بعض الوجهات السياحية والثقافية في مواقع تابعة للهيئة، ومواقع أخرى بالمحافظات الجبلية بمنطقة جازان.
وقد نوه مدير عام الهيئة إلى دعم أمير جازان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المنطقة، والعمل التكاملي بين جميع الجهات الحكومية؛ للإسهام في دفع الجهود التنموية والاقتصادية لأعلى المستويات، وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
تضمنت الجولة كذلك غرس السفير وزوجته، شتلة بنّ، بمحطة التجارب الزراعية التابعة للهيئة، قدم بعدها السفير شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.