بالتفاصيل حسب المناطق.. "الجوازات" تعلن مواعيد العمل في إجازة عيد الفطر

وأشارت إلى أن العمل في بقية إدارات جوازات المناطق والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00 حتى الساعة 15:00، ومن الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 حتى الساعة 14:30 خلال أيام العيد.