محليات

جازان.. القبض على شخص لترويجه نبات القات المخدر

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص
دوريات الأفواج الأمنية
دوريات الأفواج الأمنية

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، على مواطن؛ لترويجه نبات القات المخدر مخبّأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتمّ إيقافه واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدّرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

القات
دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان

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