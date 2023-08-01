نيابة عن خادم الحرمين.. نائب أمير مكة المكرمة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة غدًا

وتأتي هذه المناسبة في إطار اهتمام قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - ومن بعده أبناؤه البررة - رحمهم الله -، وصولاً إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وتعظيمهم وعنايتهم بقبلة المسلمين.