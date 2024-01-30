"دكتورز لاونج" تتجاوز 11 عامًا من النمو والابتكار وتتيح منح الامتياز التجاري لعلامتها

أتاحت شركة دكتورز لاونج منح الامتياز التجاري لعلامتها التجارية داخل السعودية، وفي دول مجلس التعاون الخليجي؛ لتقديم منهجيتها الرائدة في كل مناطق السعودية.
وتفصيلاً، انطلقت الشركة في السعودية عام 2013 على يد مجموعة من الأطباء؛ بهدف تقديم متاجر بمفهوم جديد، يطور من ملابس الممارسين الصحيين، ويرتقي بها؛ ليواكب الموضة العالمية، مع توافُر الراحة والجودة العالية.
واستمرت الشركة بالتوسع منذ انطلاقها؛ لتصل اليوم إلى 16 فرعًا في (الرياض، جدة، القصيم، الجوف، خميس مشيط، الخبر، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القطيف، الطائف وحائل)، وأخرى حول السعودية.
وافتتحت الشركة أكبر فرع في العالم من فئته بمدينة الرياض بحي الياسمين، كما ظهرت الشركة بتصميم داخلي لفروعها؛ لخلق تجربة حديثة؛ لعرض منتجات الممارس الصحي بطريقة عصرية، تشابه ماركات الأزياء العالمية.
وتتيح الشركة الفرصة لرواد الأعمال لمواكبة هذا التطور في قطاع التجزئة؛ إذ تقدم الشركة التدريب والتطوير بشكل مستمر لممنوحي الامتياز التجاري؛ لتسهيل الأعمال المرتبطة بالتسويق والتقنية واللوجستيات.
وتستهدف الشركة من هذه الخطوة تعزيز حضورها في مناطق السعودية كافة؛ لتحقق رؤيتها بأن تكون غاية كل ممارس صحي. وتهدف لتوفير كل المستلزمات تحت سقف واحد.
وتتجاوز منتجات "دكتورز لاونج" الملابس؛ لتشمل تشكيلة متنوعة من الإكسسوارات المميزة ذات الصلة بعمل الممارس الصحي، إلى جانب المستلزمات الطبية عالية الجودة والأحذية.
وتأتي هذه المنتجات من خلال شراكة دكتورز لاونج مع عشرات العلامات التجارية حول العالم، مثل: لاندو، وميدليتا، كلاسيكو، ويندر وينك، وايت كروس، كودكس وباركو؛ وذلك تعزيزًا لشعار الشركة الذي يعكس مفهوم Work with style.
وأطلقت الشركة متجرًا إلكترونيًّا، يسهل عملية الشراء للمستفيدين من داخل وخارج السعودية. ويتوافر في المتجر خيارات متنوعة للجنسين، إضافة لخدمة التوصيل؛ وهو ما يُعزِّز من توافُر الملابس الأنيقة والمريحة ذات الجودة العالية.
وتُقدَّم منتجاتها في إطار مجموعة من القيم، أهمها: الابتكار والنمو والأصالة والجودة، والجدارة بالثقة.. كما تعتني دكتورز لاونج بكل التفاصيل في متاجرها ومنتجاتها التي تقدمها للجمهور.