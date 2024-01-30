"دكتورز لاونج" تتجاوز 11 عامًا من النمو والابتكار وتتيح منح الامتياز التجاري لعلامتها

واستمرت الشركة بالتوسع منذ انطلاقها؛ لتصل اليوم إلى 16 فرعًا في (الرياض، جدة، القصيم، الجوف، خميس مشيط، الخبر، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القطيف، الطائف وحائل)، وأخرى حول السعودية.