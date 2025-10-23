انطلاق مسابقة "كأس فرسان علم السموم العرب" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السادس للصيدلة

تنطلق غدًا الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025م التصفيات الأولى من مسابقة “كأس فرسان علم السموم العرب”، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السادس للصيدلة وعلم السموم، المقام تحت مظلة القمة العالمية للتميز في العلوم الطبية الشرعية، برعاية معالي وزير الصحة، وضمن ملتقى الصحة العالمي في العاصمة الرياض.
وتُعد هذه المسابقة الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، بمشاركة 31 جامعة عربية، وبإشراف نخبة من الباحثين والمتخصصين في علم السموم والصيدلة، وبالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية.
وتبدأ المرحلتان الأولى والثانية من المسابقة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، بإشراف ودعم فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، وبالتعاون مع مركز الخدمات الطبية الشرعية والجمعية الصيدلية السعودية، وبمشاركة واسعة من الجامعات المحلية والدولية، إلى جانب الكوادر المهنية في مجالات السموم والخدمات الطبية الشرعية.
وتهدف المسابقة إلى تعزيز روح التعلم المهني المشترك بين التخصصات الطبية في مجال السموم، وإبراز العقول العربية الشابة القادرة على الإسهام في تطوير المعرفة وتطبيقاتها الحديثة في الكشف والتحليل والوقاية، إضافة إلى تحفيز التعاون العلمي العربي في إطار رؤية موحدة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية الشرعية.
ومن المقرر أن تُقام التصفيات النهائية في العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات القمة العالمية للتميز في العلوم الطبية الشرعية، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم في الحفل الختامي، بحضور نخبة من الخبراء والقيادات الصحية والعلمية من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح علوان الشمراني، مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الاستشارية العليا للمؤتمر، أن المسابقة تمثل خطوة عربية رائدة لترسيخ ثقافة التميز العلمي وتحفيز الإبداع المهني في مجال علم السموم، مؤكدًا أن التصفيات النهائية في الرياض ستشهد تكريمًا مميزًا لأصحاب الإنجازات المتميزة برعاية وزير الصحة.