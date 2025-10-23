انطلاق مسابقة "كأس فرسان علم السموم العرب" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السادس للصيدلة

ومن المقرر أن تُقام التصفيات النهائية في العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات القمة العالمية للتميز في العلوم الطبية الشرعية، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم في الحفل الختامي، بحضور نخبة من الخبراء والقيادات الصحية والعلمية من داخل المملكة وخارجها.