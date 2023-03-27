شركة ذيب لتأجير السيارات ترعى إفطار الصائمين عند الإشارات المرورية

و يهدف البرنامج لتوزيع ( مليون وجبة )في الشوارع والطرقات الرئيسية وعند الإشارات المرورية وذلك إسهاماً منها في توفير الوجبات لقائدي السيارات، ونشراً لثقافة التكافل المجتمعي الذي أمر به ديننا الحنيف وأصبح سمة للمجتمع وخدمة لأهداف رؤية 2030 التي تؤكد على الشركات تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية .