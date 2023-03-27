شركة ذيب لتأجير السيارات ترعى إفطار الصائمين عند الإشارات المرورية

من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية ومن مبادرات برنامج ذيب الخير، رعت شركة ذيب لتأجير السيارات برنامج إفطار صائم الذي ينفذه المركز الوطني للمسؤولية والدراسات لهذا العام 1444هـ.
و يهدف البرنامج لتوزيع ( مليون وجبة )في الشوارع والطرقات الرئيسية وعند الإشارات المرورية وذلك إسهاماً منها في توفير الوجبات لقائدي السيارات، ونشراً لثقافة التكافل المجتمعي الذي أمر به ديننا الحنيف وأصبح سمة للمجتمع وخدمة لأهداف رؤية 2030 التي تؤكد على الشركات تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية .
وتم التوزيع في كل من الرياض وجدة والدمام بهدف توسيع دائرة الفائدة من الحملة ويشارك فيها أكثر من 350 شاباً وفتاة تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل محترف.
وتأتي رعاية ذيب لهذه المبادرة من منطلق ريادتهم في المسؤولية الاجتماعية والإسهام في تنمية المجتمع بما يلبي احتياجاته ومتطلباته تحت منصة برنامج ذيب الخير.