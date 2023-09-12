تعرّف على ملابسات حريق شاحنة بحر أبوسكينة.. غفوة ثم كارثة و"المدني" كان بالموعد

كشفت معلومات جديدة حقيقة الحريق الهائل الذي شبّ في شاحنة صباح أمس، وامتدّ لمساحات كبيرة على طريق بحر أبوسكينة بمحايل عسير.
وتوضح المعلومات أن الحادث عبارة عن تصادم ناقلة وقود ضخمة بسيارة صغيرة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وامتداده إلى ما خلف الاتجاه الثاني؛ بسبب تسرّب الوقود عبر عبارة لتصريف السيول، والذي تسبب أيضًا بالإطاحة بخطوط ضغط الكهرباء.
ونجحت فرق الدفاع المدني بمحايل في احتواء الحريق في وقت قياسي، واستخراج قائد المركبة المحتجز دون تضرره من الحريق.
وتكشف المعلومات أن سبب وقوع الحادث يرجع إلى نوم قائد الشاحنة واصطدامه بالمركبة المقابلة.
وحظيت الجهود بإعجاب كبير من قبل المواطنين وعابري الطريق الذين ثمّنوا لإدارة مدني محايل والإدارات الداعمة ذلك التعامل المميز مع الحادث بدءًا من لحظة الوصول وحتى إخراج المحتجز قبل أن تمتد إليه ألسنة اللهب، وانتهاءً بالسيطرة السريعة والتامة على الحادث.
وكان المصاب في المركبة الثانية قد تم نقله لمستشفى محايل العام، ثم نقل إلى مستشفى عسير المركزي؛ نظرًا لحالته التي استدعت ذلك.