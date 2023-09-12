تعرّف على ملابسات حريق شاحنة بحر أبوسكينة.. غفوة ثم كارثة و"المدني" كان بالموعد

وتوضح المعلومات أن الحادث عبارة عن تصادم ناقلة وقود ضخمة بسيارة صغيرة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وامتداده إلى ما خلف الاتجاه الثاني؛ بسبب تسرّب الوقود عبر عبارة لتصريف السيول، والذي تسبب أيضًا بالإطاحة بخطوط ضغط الكهرباء.