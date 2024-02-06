من الملتقى الإعلامي العربي.. "ابن سمار" يعلن عن مسابقة شاعر الرؤية بجوائز مليونية

يُشار إلى أن المسابقة تتم عبر 22 دولة عربية، وحدد للفائز الأول فيها جائزة قدرها 10 ملايين ريال، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على مليوني ريال، وخصص للفائز الثالث جائزة قدرها مليون ريال، وحددت جائزة المركزين الرابع والخامس بـ 250 ألف ريال لكل مركز.