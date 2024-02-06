من الملتقى الإعلامي العربي.. "ابن سمار" يعلن عن مسابقة شاعر الرؤية بجوائز مليونية

أعلن رجل الأعمال مسعد بن سمار، رئيس مجلس إدارة قنوات المرقاب الفضائية، عن إطلاق مسابقة شاعر الرؤية وكنز العرب بجوائز تتجاوز 13 مليون ريال. جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الملتقى الإعلامي العربي، والملتقى الأول للمؤثرين وصناع المحتوى.
وعبّر "ابن سمار" في كلمته خلال الملتقى عن فخره بإطلاق المسابقة قائلاً: "في المسابقة سيتنافس الشعراء في الدول العربية بقصائد شعرية لإحياء الأصالة والثقافة العربية، ومما يعكس محبتنا لأوطاننا وقادتنا الذين نستمد منهم الفكر المنير والتوجيه الحكيم".
وأضاف: "نفخر برؤية ملهمنا العظيمة، رؤية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تشكل منارة للحضارة والتنمية، وتوثيق التاريخ الأصيل، وتُسهم في رفع شأن هذه الأمة العربية".
يُشار إلى أن المسابقة تتم عبر 22 دولة عربية، وحدد للفائز الأول فيها جائزة قدرها 10 ملايين ريال، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على مليوني ريال، وخصص للفائز الثالث جائزة قدرها مليون ريال، وحددت جائزة المركزين الرابع والخامس بـ 250 ألف ريال لكل مركز.