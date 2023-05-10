"أمانة جدة" تُزيل 8 مزارع في أبو جعالة تُروى بمياه الصرف الصحي

أزالت أمانة محافظة جدة 8 مزارع على مساحة 90 ألف متر مربع في حي أبو جعالة، بعد التأكد من ري مزروعاتها وشتلاتها بمياه الصرف الصحي؛ فيما سجلت الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، خلال جولاتها الرقابية هناك، عددًا من المخالفات والتعديات.
وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أمانة جدة المهندس عمرو الدقس، أن الفِرَق الرقابية بمشاركة بلدية الجنوب الفرعية، رصدت مَزارع يستخدم أصحابها مياه الصرف الصحي في عملية ريها.
وأضاف "الدقس": "رصَد المراقبون حواجز للمياه (عقومًا ترابية مخالفة)؛ فضلًا عن تعديات على قناة المياه المعالجة في منطقة أبو جعالة، من خلال استغلال 10 أشياب لسحب المياه المعالجة؛ بغرض بيعها بطرق غير نظامية، إلى جانب غرفة لعمالة مخالفة بمساحة 260 متر مربع تمت إزالتها بالكامل".
ولفت إلى أن أعمال الإزالة شملت أيضًا 10 هياكل لأنابيب المياه، كما أعادت أمانة جدة بناء مَعبر فوق القناة المائية كان قد تَعرض للتكسير مسبقًا من قِبَل أصحاب المزارع المخالفة.
وتابع: "أعدنا بناء المَعبر، بردم ودكّ الأجزاء المتكسرة منه، عن طريق استخدام 240 مترًا مكعبًا من مواد الدك النظيف، إضافة إلى أعمال ردمٍ وتسويةٍ بلغ حجمها 1510 م3، ورفع 896 طنًّا من الدمار، وتنظيف 33.800 ألف م2 من مجاري المياه، إلى جانب فتح طريق بمحاذاة مجاري المياه، بعد تنفيذ عمليات ردم وإزالة لهذا الغرض على مساحة 15.750 ألف م2".