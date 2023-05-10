"أمانة جدة" تُزيل 8 مزارع في أبو جعالة تُروى بمياه الصرف الصحي

وتابع: "أعدنا بناء المَعبر، بردم ودكّ الأجزاء المتكسرة منه، عن طريق استخدام 240 مترًا مكعبًا من مواد الدك النظيف، إضافة إلى أعمال ردمٍ وتسويةٍ بلغ حجمها 1510 م3، ورفع 896 طنًّا من الدمار، وتنظيف 33.800 ألف م2 من مجاري المياه، إلى جانب فتح طريق بمحاذاة مجاري المياه، بعد تنفيذ عمليات ردم وإزالة لهذا الغرض على مساحة 15.750 ألف م2".