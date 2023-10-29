القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة -رحمها الله-.