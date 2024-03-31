"الغبقة" بين الإفطار والسحور .. عادة رمضانية شهيرة بالمنطقة الشرقية

تشتهر المنطقة الشرقية كما هي دول الخليج العربي بعادة "الغبقة" الرمضانية، الوجبة التي يتم تناولها بين وجبتي الإفطار والسحور، وتضم أنواعاً متعددة من المأكولات الشعبية والعربية الشهية.
وتفصيلاً، تمتد لقاءات "الغبقة" إلى ساعات متأخرة بعد منتصف الليل، وفي بعض الأحيان تستمر حتى موعد الإمساك، وفيها يتسامر الحاضرون ويتحدثون فيما بينهم، إلى جانب ممارستهم لبعض الأنشطة الأخرى مثل سرد القصص والحكايات الطريفة وطرح الألغاز والمسابقات الشعبية.
وكانت "الغبقة" تقام في السابق بين الأهل فقط، أما في الوقت الحالي فإنها تقام أيضاً بين الأصدقاء وبين زملاء العمل، وباتت غبقات الجمعيات والمؤسسات وجهات العمل المختلفة وغيرها تقام بشكل معتاد، فهي تساعد على توطيد أواصر العلاقات الاجتماعية.
وشهدت محافظة الخبر إقامة فعاليات "غبقة بلدية الخُبر" التي نظمتها بلدية الخبر خلال الفترة من 7 إلى 20 رمضان الجاري في ساحة كورنيش الخبر، وحضرها أكثر من 90 ألف زائر من داخل المنطقة وخارجها، ومن دول قطر والبحرين والكويت.
وتضمنت فعاليات "غبقة بلدية الخبر" أركانًا ثقافية، وورش عمل تفاعلية، وألعاب الطاولة، وعروض المسرح والحكواتي والمسحراتي، وعروض علاء الدين، والسوق الرمضاني، ومجموعة من المقاهي والمطاعم، ومنطقة ألعاب الأطفال، والرسم على الفخار والكؤوس، وأعمال الخرز اليدوية.
وهدفت المبادرة المجتمعية "غبقة بلدية الخبر" إلى تحسين جودة الحياة، وتُعزيز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى استمتاع الزوار بأشهى المأكولات والمشروبات والجلسات الخارجية المطلة على البحر.