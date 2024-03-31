"الغبقة" بين الإفطار والسحور .. عادة رمضانية شهيرة بالمنطقة الشرقية

وتفصيلاً، تمتد لقاءات "الغبقة" إلى ساعات متأخرة بعد منتصف الليل، وفي بعض الأحيان تستمر حتى موعد الإمساك، وفيها يتسامر الحاضرون ويتحدثون فيما بينهم، إلى جانب ممارستهم لبعض الأنشطة الأخرى مثل سرد القصص والحكايات الطريفة وطرح الألغاز والمسابقات الشعبية.