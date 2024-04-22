مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُعيد قدرة المشي لخمسينية بعد سنوات من المعاناة نتيجة حادث سير

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، من إجراء عملية جراحية ناجحة لإنهاء معاناة سيدة في العقد الخامس من عمرها، كانت تشكو من عدم قدرتها على المشي منذ سنوات حتى مع استخدامها لجهاز المشي الرباعي، وذلك نتيجة إصابتها في حادث سير.
ذكر ذلك الدكتور علاء محمد حمدان استشاري جراحة العظام، رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي أضاف بأنه فور وصول المريضة للمستشفى، والسماع لشكواها والإطلاع على ملفها الطبي، وإجراء الفحص السريري والأشعة المقطعية (C.T Scan) والسينية (Digital X-rays)، تبين أنها تعرضت لحادث سير منذ 4 سنوات مضت، أصيبت على اثره بكسور في الجزء الأيمن بمنطقة الورك، الأمر الذي تسبب في خلع المفصل، وعند محاولة علاجه جراحياً في ذلك الوقت، لم تنجح عملية تثبيت الكسور والتئامها، ومع مرور الوقت أدى ذلك إلى تكرار خلع مفصل الورك وحدوث تيبس كامل، والإصابة بتكلسات شديدة حول المفصل (Hetertropic Ossification)، كما تبين من الفحوصات أيضاً وجود قصر في الطرف السفلي الأيمن.
وقال الدكتور علاء أن الفريق الطبي عقب دراسته لكافة نتائج الفحوصات، وضع خطة علاجية لإصلاح مضاعفات الكسور السابقة ومعالجتها وذلك بالتدخل الجراحي ، مشيراً إلى أن العملية الجراحية استغرقت 4 ساعات، وتم فيها إزالة التكلسات للمساعدة في تحريك المفصل، ومن ثم تحرير العضلات القصيرة لزيادة الحركة ، كما تم إزالة المعدن المتخلخل من العملية السابقة وزراعة طعم عظمي ، تبع ذلك زراعة مفصل صناعي للورك.
وأكد الدكتور علاء حمدان أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد، حيث تم إرجاع حركة المفصل بشكل ممتاز، بالإضافة إلى إستعادة طول الطرف السفلي الأيمن إلى طبيعته، مع البدء المباشر في إتباع برنامج علاج طبيعي أثناء مرحلة التنويم، وقد استطاعت المريضة المشي منذ اليوم الثاني للعملية، وخرجت إلى منزلها في اليوم السابع وهي بصحة جيدة.