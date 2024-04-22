مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُعيد قدرة المشي لخمسينية بعد سنوات من المعاناة نتيجة حادث سير

والذي أضاف بأنه فور وصول المريضة للمستشفى، والسماع لشكواها والإطلاع على ملفها الطبي، وإجراء الفحص السريري والأشعة المقطعية (C.T Scan) والسينية (Digital X-rays)، تبين أنها تعرضت لحادث سير منذ 4 سنوات مضت، أصيبت على اثره بكسور في الجزء الأيمن بمنطقة الورك، الأمر الذي تسبب في خلع المفصل، وعند محاولة علاجه جراحياً في ذلك الوقت، لم تنجح عملية تثبيت الكسور والتئامها، ومع مرور الوقت أدى ذلك إلى تكرار خلع مفصل الورك وحدوث تيبس كامل، والإصابة بتكلسات شديدة حول المفصل (Hetertropic Ossification)، كما تبين من الفحوصات أيضاً وجود قصر في الطرف السفلي الأيمن.