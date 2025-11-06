مفتي عام المملكة يستقبل "السديس" وينوه بجهود "الرئاسة" في خدمة الحرمين الشريفين

استقبل سماحة‎ مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، في مكتبه بمقر الرئاسة بالرياض، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعددًا من أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين.