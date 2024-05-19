"سعود بن نهار" يرعى حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة لغرفة الطائف

رعى محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار، اليوم الأحد، حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة لغرفة الطائف، والمبادرات.
شهد الحفل حضور رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، وعدد من رؤساء وأعضاء الغرف التجارية والمسؤولين ورجال وسيدات الأعمال بالطائف.
بدأ الحفل بكلمة لرئيس غرفة الطائف غازي القثامي، تحدث فيها عن الاستراتيجية الجديدة للغرفة، بعد عمل عام كامل من مجلس الإدارة، والأمانة العامة، والتي تحدد إطارها في أربعة أهداف؛ وهي: تحقيق التميز المؤسسي، والابتكار ونقل المعرفة، والشمولية، والمسؤولية الاجتماعية.
وقال "القثامي": إن غرفة الطائف تشارك النقلة النوعية للمحافظة، من خلال التحول الرقمي الكامل للغرفة، وتحديث الأنظمة واللوائح، وتفعيل الحوكمة، وإعادة هيكلة وتطوير الكادر البشري الوظيفي الذي يخدم القطاع الخاص بالطائف.
وأضاف "القثامي"، في كلمته خلال الحفل: نشهد اليوم كذلك إطلاق عدد من المبادرات، وتدشين هوية بصرية جديدة.. وتغيير شعار الغرفة؛ بما يتواكب مع المرحلة، فالتغيير ليس من أجل التغيير فقط.
ولفت إلى توقيع عدد من الاتفاقيات تؤكد أهمية الدور التكاملي بين القطاعات.
بعدها، عرض منظمو الفعالية خلال "فيديو" توثيقي تاريخي، بعنوان: "غرفة الطائف تاريخ واقتصاد"، ثم عرض نائب رئيس الغرفة عبدالعزيز البار، استراتيجية الغرفة الجديدة.
فيما استعرض المستشار التقني بالغرفة الدكتور جهاد العمري، التحول الرقمي لها، ثم "فيديو" يشرح التحول في شعار غرفة الطائف، منذ تأسيسها قبل 47 عامًا، وعرض الهوية البصرية الجديدة، والتي تعتبر الثالثة لغرفة الطائف.
بعدها، قدّم نائب رئيس الغرفة معن قاضي، عرضًا عن اللجان القطاعية بغرفة الطائف، موضحًا أن الغرفة هي الأولى في تشكيل وإطلاق اللجان بلائحة وزارة التجارة الجديدة.
واختتم الحفل بتوقيع غرفة الطائف، عددًا من الاتفاقيات مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، بحضور محافظ الطائف.