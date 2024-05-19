"سعود بن نهار" يرعى حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة لغرفة الطائف

بدأ الحفل بكلمة لرئيس غرفة الطائف غازي القثامي، تحدث فيها عن الاستراتيجية الجديدة للغرفة، بعد عمل عام كامل من مجلس الإدارة، والأمانة العامة، والتي تحدد إطارها في أربعة أهداف؛ وهي: تحقيق التميز المؤسسي، والابتكار ونقل المعرفة، والشمولية، والمسؤولية الاجتماعية.