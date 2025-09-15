مدير "بيئة مكة" يتفقد أسواق التمور الموسمية بجدة ويؤكد دعم المزارعين وتطبيق الأنظمة
قام مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، يرافقه عدد من المختصين بالفرع، وبالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور، بجولة ميدانية في الأسواق الموسمية للتمور بالسوق المركزي بمحافظة جدة.
وتركزت الجولة على متابعة جاهزية المواقع واستمرار تطبيق الأنظمة والتعليمات المعتمدة، إلى جانب الاطمئنان على وفرة منتجات التمور وجودتها وتنوع أصنافها بما يعكس مكانة المنتج السعودي، فضلًا عن مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية. كما هدفت الجولة إلى دعم المزارعين والمنتجين المحليين وفتح قنوات تسويقية أوسع لمنتجاتهم، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يسهم في تنمية سلاسل الإمداد وتوسيع منافذ التوزيع داخليًا وخارجيًا.
وشملت الرقابة الميدانية متابعة التزام الباعة بالعرض السليم وتفعيل البيع الإلكتروني، والتأكد من نظامية العاملين وتطبيق التوطين، بما يعكس حرص الوزارة على رفع جودة الخدمات واستدامة قطاع التمور.
وأكد المهندس آل دغيس أن فرع الوزارة يواصل تنفيذ خطط متكاملة لضمان وفرة السلع الغذائية وجودتها عبر رقابة يومية مستمرة تنفذها الفرق الميدانية، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة تكاملية تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات البيئية للمتسوقين، بما يعكس جودة التشغيل وتعزيز الكفاءة التشغيلية.