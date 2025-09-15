مدير "بيئة مكة" يتفقد أسواق التمور الموسمية بجدة ويؤكد دعم المزارعين وتطبيق الأنظمة

وتركزت الجولة على متابعة جاهزية المواقع واستمرار تطبيق الأنظمة والتعليمات المعتمدة، إلى جانب الاطمئنان على وفرة منتجات التمور وجودتها وتنوع أصنافها بما يعكس مكانة المنتج السعودي، فضلًا عن مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية. كما هدفت الجولة إلى دعم المزارعين والمنتجين المحليين وفتح قنوات تسويقية أوسع لمنتجاتهم، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يسهم في تنمية سلاسل الإمداد وتوسيع منافذ التوزيع داخليًا وخارجيًا.