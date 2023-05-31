مؤتمر الإعلام الوطني يحقق أكثر من 773 مليون ظهور بمنصات التواصل

وأوضح أنه بالإضافة إلى ما حملته لغة الأرقام فقد حقق المؤتمر نجاحات أخرى تمثلت في الجمع ما بين الأكاديميين وأرباب المهنة وأصحاب التجارب الرائدة ضمن برنامج المؤتمر حيث كان وجودهم حافلًا بالإجابة عن العديد من التساؤلات والخروج بالرؤى المختلفة حول الكثير من الجدليات العلمية نظريًا ومهنيًا، مما ستؤدي انعكاساتها على الجهد الإعلامي الذي أضحى بحاجة ملحة للمراجعة والتقويم للدفع بمنظومة الإعلام نحو أداء دور فاعل وحيوي وقيادي بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية لحقل الإعلام ولغاياتها الوطنية الشاملة.