المملكة تصدر بياناً تحذّر فيه من امتداد رقعة الحرب وجرّ المنطقة لمزيدٍ من الصراع

دعت المملكة، في بيان صحافي، إلى تجنيب المنطقة الانزلاق في صراعات عسكرية قد لا تنتهي، تعقبها ردودٌ وتطوراتٌ يطول أمدها وذلك في أعقاب الغارات التي شنّها الجيشان الأمريكي والبريطاني على مناطق في اليمن، في ظل ما تعيشه المنطقة من اضطراباتٍ وحالة من عدم الاستقرار في بقعة من هذا العالم تشهد غلياناً غير مسبوق، فجاء تعليق المملكة متسقاً مع سياستها الخارجية التي تجنح للسلم وتغليب لغة العقل.