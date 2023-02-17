شاهد.. حراج المعيصم يزدحم بعمليات البيع العشوائي ومخالفات مضرة بالصحة العامة

تكاد لا تسمع صوت من يقف بجانبك بسبب ارتفاع أصوات أبواق المركبات بمدخل حراج المعيصم بمكة المكرمة، وكذلك تسبب وجود البائعين على جانبي الطريق، في ضيق المكان حتى أصبحت تمر منه مركبة واحدة بصعوبة.
وتفصيلاً، تواجدت "سبق" بحراج المعيصم ورصدت اليوم عدداً من المخالفات المضرة بالصحة العامة رغم جهود الجهة ذات العلاقة في ضبط المخالفات والتي تمثلت بـ (البيع العشوائي- الأعشاب - المقالي- الخضار- السلاح الأبيض- شرائح اتصال، و"قورو".
ويشهد الموقع كثافة عددية من جنسيات مختلفة واقتصرت المخالفات التي وثقتها "سبق" على جاليات عربية وأفريقية تمثلت في بيع المنتوج والمكسرات والخضار والبسبوسة والهمبورجر والمقالي التي تفتقر لأي اشتراطات صحية وتلاقي رواجاً في مثل هذه التجمعات.