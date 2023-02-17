شاهد.. حراج المعيصم يزدحم بعمليات البيع العشوائي ومخالفات مضرة بالصحة العامة

تكاد لا تسمع صوت من يقف بجانبك بسبب ارتفاع أصوات أبواق المركبات بمدخل حراج المعيصم بمكة المكرمة، وكذلك تسبب وجود البائعين على جانبي الطريق، في ضيق المكان حتى أصبحت تمر منه مركبة واحدة بصعوبة.