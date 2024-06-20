وزير السياحة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ

وقدّم وزير السياحة شكره وتقديره لكل منسوبي ومنسوبات كافة القطاعات الذين نالوا شرف خدمة ضيوف الرحمن هذا العام، وقدموا جهوداً استثنائية لخدمة القيادة والوطن، مؤكداً مواصلة وزارة السياحة لجهودها في خدمة ضيوف الرحمن حتى اكتمال مغادرة جميع الحجاج إلى بلدانهم بكل يسر وسهولة، داعيًا المولى أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم.