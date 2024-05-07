"أمانة القصيم" تُنفّذ حديقة الياسمين على مساحة 33 ألف م2 في عقلة الصقور

نفَّذت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية محافظة عقلة الصقور، حديقة الياسمين التي تعد إحدى الحدائق النموذجية بالمحافظة، وذلك ضمن أعمال برنامج "جودة الحياة"، حيث تبلغ مساحتها 33 ألف متر مربع.
وتتميّز الحديقة بموقعها الحيوي حيث تتوسط الأحياء شمال المحافظة؛ ما يتيح للسكان سهولة الوصول إليها من مختلف أنحاء المحافظة.
وتسهم الحديقة في رفع مستوى جودة الحياة، وإتاحة أماكن ترويحيّة للسكان والزوّار، وتم اعتماد تصميم الحديقة الفريد بمواصفات عالية وبشكلٍ يحقّق الاستدامة ويوافق معايير البيئة، حيث يتميّز التصميم بمسطحات خضراء بمساحة 11.000م2، وإنارة ديكورية بعدد 68 عموداً، وزراعة أكثر من 74 شجرة تتناسب مع الطبيعة، وممرات داخلية ذات طابع جمالي.
وتضم الحديقة مضماراً للمشاة بطول 750م، ومساراً للدراجات الهوائية بطول 650م، ومجموعة متنوعة لألعاب الأطفال بمساحة 900م2.