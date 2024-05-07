"أمانة القصيم" تُنفّذ حديقة الياسمين على مساحة 33 ألف م2 في عقلة الصقور

وتسهم الحديقة في رفع مستوى جودة الحياة، وإتاحة أماكن ترويحيّة للسكان والزوّار، وتم اعتماد تصميم الحديقة الفريد بمواصفات عالية وبشكلٍ يحقّق الاستدامة ويوافق معايير البيئة، حيث يتميّز التصميم بمسطحات خضراء بمساحة 11.000م2، وإنارة ديكورية بعدد 68 عموداً، وزراعة أكثر من 74 شجرة تتناسب مع الطبيعة، وممرات داخلية ذات طابع جمالي.