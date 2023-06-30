بالتنظيم والإرشاد.. جمعية الكشافة تساند أمن الحرم المكي في خدمة الحجاج

جنّدت جمعية الكشافة العربية السعودية من خلال معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عدداً من الكشافة والجوالة والقيادات الكشفية من مختلف قطاعات الجمعية؛ لمساندة قوة أمن الحرم في عددٍ من المهام من أبرزها تنظيم الحجاج خلال الدخول للحرم المكي الشريف.
وأوضح نائب رئيس الجمعية المشرف العام على معسكرات الخدمة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن الجمعية تساند أمن الحرم، بالإضافة إلى دخول الحجاج للحرم في عددٍ من الأماكن الأخرى المتفق عليها بين القطاعين، ومن أهمها التنظيم في صحن المطاف والمسعى، وتقديم بعض الخدمات الإنسانية، ومنها إرشاد الحجاج التائهين، ودفع عربات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد أن خبرات الجمعية في عملية إدارة الحشود تمتد لسنوات طويلة، مكّنت الكشافين من الحصول على خبرات مميزة، يتم تطويرها كل عام عبر مراحل زمانية ومكانية وتقنية.