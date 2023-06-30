بالتنظيم والإرشاد.. جمعية الكشافة تساند أمن الحرم المكي في خدمة الحجاج

وأوضح نائب رئيس الجمعية المشرف العام على معسكرات الخدمة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن الجمعية تساند أمن الحرم، بالإضافة إلى دخول الحجاج للحرم في عددٍ من الأماكن الأخرى المتفق عليها بين القطاعين، ومن أهمها التنظيم في صحن المطاف والمسعى، وتقديم بعض الخدمات الإنسانية، ومنها إرشاد الحجاج التائهين، ودفع عربات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.