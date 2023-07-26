"شؤون الحرمين" تُطلق برنامج "صناعة الباحثة".. بجوائز تصل إلى 10 آلاف ريال

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالوكالة المساعدة للمكتبات والشؤون الثقافية للدراسات والبحث العلمي النسائية بوكالة المكتبات والشؤون الثقافية، برنامج صناعة الباحثة.
وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن التسجيل يبدأ بالبرنامج يوم الإثنين ويستمر لمدة أربعة أيام، وبجوائز ماليّة قيّمة تصل إلى 10 آلاف ريال.
وذكرت الوكيل المساعد للمكتبات والشؤون الثقافية للدراسات والبحث العلمي النسائية الدكتورة منيرة بنت علي السحيم؛ أن البرنامج نوعي مهاري يُعنى ببناء الباحثات المتميزات في الأبحاث العلمية، وإنتاج الأبحاث والدراسات الرصينة، مع نخبة من الأكاديميين المختصين في البحث العلمي، حيث تُعد مُحفزة لجميع الباحثات والباحثين على استغلال جميع البرامج المقدمة في مكتبة الحرم المكي الشريف فيما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم.
وأفادت "السحيم"؛ بأن الهدف من البرنامج أن تكون رئاسة شؤون الحرمين منارةً علميةً في نشر العلم النافع والرسالة العلمية والدعوية للحرمين الشريفين وقاصديهما والعالم أجمع، وفق تطلعات القيادة ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.