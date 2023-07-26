"شؤون الحرمين" تُطلق برنامج "صناعة الباحثة".. بجوائز تصل إلى 10 آلاف ريال

وذكرت الوكيل المساعد للمكتبات والشؤون الثقافية للدراسات والبحث العلمي النسائية الدكتورة منيرة بنت علي السحيم؛ أن البرنامج نوعي مهاري يُعنى ببناء الباحثات المتميزات في الأبحاث العلمية، وإنتاج الأبحاث والدراسات الرصينة، مع نخبة من الأكاديميين المختصين في البحث العلمي، حيث تُعد مُحفزة لجميع الباحثات والباحثين على استغلال جميع البرامج المقدمة في مكتبة الحرم المكي الشريف فيما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم.