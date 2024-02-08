أمير المدينة يدشن مركز "نوبكو" لتوسيع لوجستيات القطاع الصحي

دشن أمير المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، مركز "نوبكو" اللوجستي بالمنطقة.
ويهدف هذا التدشين إلى توسيع نطاق الخدمات اللوجستية المتكاملة في خدمة القطاع الصحي بالمدينة المنورة، ورفع مستوى كفاءة سلاسل الإمداد والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة.
جاء ذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سامي الرحيلي، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي عبدالرحمن الحربي، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات "نوبكو" فهد الشبل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "نوبكو": إن المركز اللوجستي في المدينة المنورة يخدم 182 مستشفى ومركزًا صحيًا، ويمتد على مساحة تقدّر بـ 32 ألف متر مربع، بسعة تخزين أكثر من 23 ألف طبلية.
كما يضم 19 أسطولاً متكاملاً للنقل، ويدعم توظيف الكفاءات الوطنية من خلال توفير 100 فرصة وظيفية، ليشمل الكوادر المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى في مجال إدارة سلاسل الإمداد.
ونوه "الشبل"، إلى تجهيز المركز بأحدث تقنيات التخزين والنقل؛ بما يساهم في ضمان سلامة وحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية، مقدمًا عظيم شكره وامتنانه لأمير المدينة المنورة، على رعايته تدشين "نوبكو" اللوجستي في المنطقة.
وأكد التزام الشركة بدعم القطاع الصحي من خلال إنشاء مجموعة من مراكز "نوبكو" اللوجستية في مختلف أنحاء المملكة، والتي تعكس جهود برنامج التحول الصحي في دعم جهود البلاد لتحقيق الأهداف الصحية، التي تضمن حصول المواطن والمقيم والزائر على رعاية صحية عالية الجودة.
يذكر أن الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة الرائدة في مجال سلاسل الإمداد الطبية في القطاع الصحي في المملكة.
وتسهم في تلبية احتياجات القطاع الصحي، من خلال توفير خدمات الشراء الموحد وإدارة المخزون والتوزيع، وتقديم خدمات لوجستية متكاملة ومبتكرة؛ لتطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة.