أمير المدينة يدشن مركز "نوبكو" لتوسيع لوجستيات القطاع الصحي

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "نوبكو": إن المركز اللوجستي في المدينة المنورة يخدم 182 مستشفى ومركزًا صحيًا، ويمتد على مساحة تقدّر بـ 32 ألف متر مربع، بسعة تخزين أكثر من 23 ألف طبلية.