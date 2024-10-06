الطبيب آل ظافر يجري بحثًا حول التهاب الجيوب الأنفية الناتج عن العدوى الجذرية للأسنان: تحديات التشخيص واستراتيجيات العلاج

في هذا البحث، استعرض الدكتور عبدالإله العديد من الدراسات التي تربط بين مشاكل الأسنان والتهاب الجيوب الأنفية. إحدى الدراسات التي أجريت على 198 مريضًا يعانون من التهاب مزمن في الجيوب الأنفية، وجدت أن 40.6% من الحالات كانت لها علاقة مباشرة بمشاكل الأسنان. وفي دراسة أخرى شملت 82 مريضًا، خلصت النتائج إلى أن أكثر من 50% من الحالات كانت مرتبطة بالتهابات الأسنان. أما دراسة حديثة على 453 مريضًا يعانون من التهاب الجيوب الأنفية المزمن، فقد أظهرت أن 65.6% من الحالات كان سببها التهاب في أعصاب الأسنان، مما يشير إلى أن حوالي ثلثي حالات التهاب الجيوب الأنفية قد تكون مرتبطة بالأسنان.