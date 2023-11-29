بعد الفوز باستضافة إكسبو 2030.. أمين الطائف: ملف السعودية أبهر العالم أجمع

رفع أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي باسمه وكافة منسوبي الأمانة والبلديات المرتبطة، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض كاستحقاق عالمي جديد يضاف لسجل المملكة المشرف على المستوى الدولي.
وقال "الزايدي": بلادنا برهنت على قدرتها العالية للتميز في استضافة أكبر المعارض العالمية دون منافس في ظل الاقتصاد السعودي المتنامي، والتنافسية المرتفعة، وجودة الحياة التي ارتقت ببلادنا، والمشاريع الكبرى والمستدامة، والخدمات المتنوعة التي تغطي الوطن الغالي، ووصل صدى ذلك إلى أنحاء المعمورة؛ مما رفع من مكانة المملكة وجدارتها عالميًّا.
وأشار إلى الاهتمام الخاص من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتحقيق "رؤية المملكة 2030" الهادفة لجعل الرياض ضمن أفضل 10 مدن على مستوى العالم.
وأضاف: لقد أبهر ملف السعودية العالم أجمع بالقدرات والمقومات والإمكانات والتحولات التنموية العملاقة في السعودية، والنهضة الشاملة التي تعيشها بلادنا، والتي تجسدت أرقامًا وواقعًا يحكي عن حقبة التغيير والنمو والازدهار، التي تتماشى مع سياسة في مد جسور التعاون والتواصل والتكاتف مع العالم؛ مما أكسبها ثقة المجتمع الدولي بما تمتلكها المملكة بدعم من قيادتها من إمكانات هائلة.
ودعا "الزايدي" الله العلي القدير أن يحفظ القيادة الرشيدة والوطن الغالي، وأن يديم على الجميع نعم الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأهاب بالجميع التكاتف لصنع المستقبل في هذا الحدث العالمي الذي سيكون مرآةً لواقع تنموي مستدام وغير مسبوق دوليًّا.