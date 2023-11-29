بعد الفوز باستضافة إكسبو 2030.. أمين الطائف: ملف السعودية أبهر العالم أجمع

وقال "الزايدي": بلادنا برهنت على قدرتها العالية للتميز في استضافة أكبر المعارض العالمية دون منافس في ظل الاقتصاد السعودي المتنامي، والتنافسية المرتفعة، وجودة الحياة التي ارتقت ببلادنا، والمشاريع الكبرى والمستدامة، والخدمات المتنوعة التي تغطي الوطن الغالي، ووصل صدى ذلك إلى أنحاء المعمورة؛ مما رفع من مكانة المملكة وجدارتها عالميًّا.