حقوق الإنسان وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعقدان ورشة عمل "سبل حماية وتعزيز النزاهة"

وأشار مستشار حماية النزاهة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد المستشار عبدالمحسن الدويسي خلال الورشة إلى العديد من المحاور، والتي جاء من ضمنها سبل حماية النزاهة وقيمها ومكافحة الفساد، ودور الحوكمة وتطبيق مبادئها وآلياتها في حماية المال العام، مؤكداً أن شريعتنا الإسلامية هي الركيزة الأساسية والمنطلق للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تهدف إلى تحصين المجتمع ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية.