"السعودية للاستثمار الجريء" تستثمر في 35 صندوقًا استثماريًّا بـ2.1 مليار ريال

وأوضح التقرير أن إجمالي استثمارات السعودية للاستثمار الجريء منذ تأسيسها عبر جميع برامجها، بلغ 2.1 مليار ريال؛ فيما قُدّر إجمالي أثر الاستثمارات الملتزم بها متضمنة التزام الشركاء بنحو 14.6 مليار، وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 35 صندوقًا استثماريًّا.