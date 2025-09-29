وزارة الموارد البشرية تُطلق مبادرة لتصحيح أوضاع العمالة المتغيبة عن العمل عبر قوى

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة "قوى" مبادرة جديدة تهدف إلى تصحيح أوضاع العمالة المهنية المسجّلة حالتها "متغيب عن العمل" بدءًا من 18 سبتمبر 2025م، وذلك لتمكينها من الانتقال بشكل نظامي إلى صاحب عمل جديد.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى حفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وتعزيز جاذبية سوق العمل، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تشمل عددًا من الحالات، منها العمالة التي تحولت حالتها إلى "متغيب عن العمل" بعد انتهاء فترة السماح (60 يومًا) نتيجة الانقطاع عن العمل، والعمالة التي تحولت حالتها إلى "متغيب عن العمل" نتيجة انتهاء أو إنهاء عقد العمل الموثق، إضافة إلى العمالة الوافدة التي لديها بلاغات تغيّب سابقة قبل إطلاق مبادرة "الانقطاع عن العمل".
كما حددت الوزارة عددًا من الشروط للاستفادة من المبادرة، من أبرزها التزام صاحب العمل الجديد بسداد المقابل المالي المتأخر لرخصة عمل الوافد، وأن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن (12) شهرًا داخل المملكة بشكل متصل قبل الانقطاع عن العمل أو انتهاء العقد.
وتُعد هذه المبادرة امتدادًا لمساعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنظيم سوق العمل، وتقديم حلول مبتكرة تُسهم في بناء بيئة عمل أكثر جذبًا وامتثالًا للأنظمة والقوانين.