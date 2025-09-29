وزارة الموارد البشرية تُطلق مبادرة لتصحيح أوضاع العمالة المتغيبة عن العمل عبر قوى

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تشمل عددًا من الحالات، منها العمالة التي تحولت حالتها إلى "متغيب عن العمل" بعد انتهاء فترة السماح (60 يومًا) نتيجة الانقطاع عن العمل، والعمالة التي تحولت حالتها إلى "متغيب عن العمل" نتيجة انتهاء أو إنهاء عقد العمل الموثق، إضافة إلى العمالة الوافدة التي لديها بلاغات تغيّب سابقة قبل إطلاق مبادرة "الانقطاع عن العمل".