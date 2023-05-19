بالصور.. الرئيس المصري يزور المسجد النبوي قبل مغادرته السعودية

عقب ذلك غادر الرئيس السيسي المدينة المنورة، وكان في وداعه بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد بن فيصل، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ونائب مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء يوسف الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.