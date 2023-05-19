بالصور.. الرئيس المصري يزور المسجد النبوي قبل مغادرته السعودية

زار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المسجد النبوي أمس، وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وصاحبَيْه -رضوان الله عليهما-.
وكان في استقباله عند المسجد النبوي وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية بوكالة شؤون المسجد النبوي جمعان العسيري، و قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب بن نعيمان البدراني، وعدد من المسؤولين.
عقب ذلك غادر الرئيس السيسي المدينة المنورة، وكان في وداعه بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد بن فيصل، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ونائب مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء يوسف الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.