السديس: أمن بلاد الحرمين خط أحمر لا يمكن المساس به

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنجازات أبطال أمن الدولة الأمنية الاحترافية والمهنية، مؤكدًا أن المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين أمر مرفوض شرعًا وعقلًا وعرفًا.
وقال الرئيس العام: إن "أمن بلاد الحرمين خط أحمر لا يمكن المساس به"، مؤكدًا في ذات الوقت أنه لا مكان للإرهاب والإرهابيين في بلادنا الغالية.
وثمّن الرئيس العام الجهود العظيمة للمملكة في مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره؛ مما جعله يلفظ أنفاسه الأخيرة.
وتابع: أن "الدولة ماضية بإصرار وحزم في التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد المباركة".
وسأل الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يجعلها شامخة عزيزة إلى يوم الدين.
وكان المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة قد صرّح بأن الجهات الأمنية تمكّنت بفضل الله من تعقُّب المطلوب عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، وعند مباشرة إجراءات القبض عليه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه.