فصل التوأم السيامي الجامايكي "أزاريا وأزورا" بنجاح في مدينة الملك عبدالله التخصصي للأطفال

نجح الفريق الطبي والجراحي المتخصص في فصل التوائم السيامية بمدينة الملك عبدالله التخصصي للأطفال في إجراء عملية فصل التوأم السيامي الجامايكي "أزاريا وأزورا"، بعد إنهاء المراحل الثلاث الأولى من العملية التي شملت التخدير والتعقيم والتحضير والجراحة، حيث تمكّن الفريق من فصل التوأم ووضع كل طفلة في سرير منفصل، وفق ما بثّته قناة "الإخبارية".
وأوضح رئيس الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية، المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالله الربيعة، أن التوأم "أزاريا وأزورا إيلسون" وصلتا إلى المملكة في 28 يوليو الماضي، وبعد إدخالهما إلى المستشفى خضعتا لسلسلة واسعة من الفحوصات الدقيقة، تلتها اجتماعات طبية متخصصة لتقييم حالتهما واتخاذ القرار الطبي الأنسب.
وبيّن الربيعة أن التوأم كانتا تتشابكان في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد، مع وجود اشتباه باشتراك في الأمعاء وأغشية القلب، إضافةً إلى وجود عيوب خلقية كبيرة لدى إحدى التوأم تمثّلت في ضعف شديد في عضلة القلب، حيث لا يتجاوز ضخ القلب لديها 20% من المعدل الطبيعي، ما رفع مستوى خطورة العملية إلى 40%.