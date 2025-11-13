فصل التوأم السيامي الجامايكي "أزاريا وأزورا" بنجاح في مدينة الملك عبدالله التخصصي للأطفال

وبيّن الربيعة أن التوأم كانتا تتشابكان في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد، مع وجود اشتباه باشتراك في الأمعاء وأغشية القلب، إضافةً إلى وجود عيوب خلقية كبيرة لدى إحدى التوأم تمثّلت في ضعف شديد في عضلة القلب، حيث لا يتجاوز ضخ القلب لديها 20% من المعدل الطبيعي، ما رفع مستوى خطورة العملية إلى 40%.