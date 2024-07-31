"سبل" يستمر في إصدار الطوابع لإبراز وتوثيق المشروعات والمناسبات الوطنية

ومنذ تأسيس البريد السعودي "سبل" وحتى عامنا الحالي 2024م، تم إصدار أكثر من 500 طابع بريدي وثقت فيه الأحداث والمناسبات والمشروعات الكبرى والمهمة على المستوى الوطني، حيث تم إصدار طابع بريدي بتقنية الواقع المعزز بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين G20 لعام 2020م، كما دخلت سبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالتعاون مع هيئة الترفيه لإصدارها أكبر طابع بريدي في العالم بمساحة 5.95 أمتار مربعة ليحقق بذلك الرقم القياسي متخطيًا الرقم السابق الذي يبلغ 4.11 أمتار مربعة، بالإضافة إلى إصدار بطاقة بريدية بتقنية رائحة الورد الطائفي, ليعكس ذلك مدى التطور الذي وصلت إليه صناعة الطوابع البريدية والتي تميزت بها سبل، وتتميز الطوابع البريدية السعودية بـ "سمة أمنية" تحول دون تزويرها، وتسهل تمييزها عن الطوابع المزورة، وتحفظ في الوقت ذاته حقوق المؤسسة والملكية الفكرية الخاصة بها.