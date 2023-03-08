"شؤون الحرمين" تستعرض دور المرأة السعودية في الحرمين.. قدرات وطاقات ملهمة وخلاقة

أقامت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم، لقاء بعنوان "المرأة السعودية في الحرمين الشريفين.. قدرات وطاقات ملهمة وخلاقة"؛ بمناسبة يوم المرأة العالمي، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومشاركة عدد من المسؤولين في الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي.
وأوضح في مشاركته أن للمرأة السعودية باعًا طويلًا في خدمة ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين، وأنها تبذل الجهود المباركة مضاعفة في سبيل راحة المصلين والعمار والزوار، مؤكدًا على القدرات والطاقات الملهمة والخلاقة للمرأة السعودية في خدمة دينها ووطنها والنماذج المشرفة كثيرة في شتى ساحات العمل.
وبيّن أن قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- مكّنت المرأة السعودية في شتى المجالات؛ لما وجدته فيها من مثابرة وجد واجتهاد وإنتاجية عظيمة وجودة عالية في مخرجاتها.