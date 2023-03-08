"شؤون الحرمين" تستعرض دور المرأة السعودية في الحرمين.. قدرات وطاقات ملهمة وخلاقة

وأوضح في مشاركته أن للمرأة السعودية باعًا طويلًا في خدمة ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين، وأنها تبذل الجهود المباركة مضاعفة في سبيل راحة المصلين والعمار والزوار، مؤكدًا على القدرات والطاقات الملهمة والخلاقة للمرأة السعودية في خدمة دينها ووطنها والنماذج المشرفة كثيرة في شتى ساحات العمل.