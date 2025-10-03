معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 يقدّم "السفاري" للتعريف بالحيوانات المهددة بالانقراض

استحدث معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 منطقة جديدة بعنوان "سفاري المعرض"، كإضافة نوعية تهدف إلى رفع الوعي بالحياة الفطرية في المملكة، والتعريف بالأنواع المهددة بالانقراض، وتعزيز الاهتمام بالحفاظ على التوازن البيئي.
وتتيح المنطقة للزوار خوض تجربة تعليمية وتفاعلية تجمع بين الترفيه والمعرفة، حيث يمكنهم التعرّف على خصائص الحيوانات وبيئاتها الطبيعية، والتفاعل معها عبر أنشطة تشمل تجربة إطعامها في أجواء مهيأة لذلك.
وتضم "سفاري المعرض" مجموعة من الحيوانات المهددة بالانقراض التي تعيش في المملكة، منها: الحبارى، الوبر الصخري، المها العربي، الظبي الفرساني، الظبي العفري، النعام العربي، الوعل الجبلي، ظبي الريم، والأرنب البري، وذلك لإبراز الجهود الوطنية المبذولة لحمايتها، وتعزيز الوعي بأهمية التنوع الحيوي والمحافظة عليه. كما خُصصت منطقة لركوب الهجن لإبراز مكانتها في ثقافة المملكة وموروثها الصحراوي، ودورها التاريخي في حياة الإنسان في الجزيرة العربية.
ويحاكي تصميم المنطقة تجربة السفاري المصغّرة، مع التركيز على البيئة الصحراوية وما تحويه من تنوع أصيل، في إطار يجمع الترفيه والمعرفة، ويعزز مفهوم السياحة البيئية المسؤولة.
يُذكر أن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، تتواصل حتى 11 أكتوبر الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم (شمال الرياض)، بمشاركة أكثر من 1300 عارض وعلامة تجارية من 45 دولة.