معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 يقدّم "السفاري" للتعريف بالحيوانات المهددة بالانقراض

وتضم "سفاري المعرض" مجموعة من الحيوانات المهددة بالانقراض التي تعيش في المملكة، منها: الحبارى، الوبر الصخري، المها العربي، الظبي الفرساني، الظبي العفري، النعام العربي، الوعل الجبلي، ظبي الريم، والأرنب البري، وذلك لإبراز الجهود الوطنية المبذولة لحمايتها، وتعزيز الوعي بأهمية التنوع الحيوي والمحافظة عليه. كما خُصصت منطقة لركوب الهجن لإبراز مكانتها في ثقافة المملكة وموروثها الصحراوي، ودورها التاريخي في حياة الإنسان في الجزيرة العربية.