مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُعيد فتاة لحياتها الطبيعية بعد جراحة جنف متقدمة استغرقت 5 ساعات

وأفاد الدكتور السباعي أن الفريق الطبي المعالج قام بإجراء دراسة وافية للتاريخ المرضي ونتائج الفحوصات، وانتهى إلى ضرورة التدخل الجراحي العاجل لايقاف الانحراف المتزايد للعمود الفقري وتقويمه والحد من الأعراض والمضاعفات المتفاقمة. موضحاً أن الجراحة استغرقت 5 ساعات متواصلة تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام تقنيات متطورة للمساعدة في تقويم الفقرات وتعديلها بالإضافة إلى جهاز المراقبة العصبية ، وقد تمكن الفريق الطبي من تقويم العمود الفقري بنسبة 96%، علاوة على تثبيت ودمج الفقرات بشكل ممتاز. ولله الحمد تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح دون أية مضاعفات، إذ استطاعت الفتاة الوقوف بعد 24 ساعة فقط من العملية بمساعدة العلاج الطبيعي، وعادت لمنزلها بعد أن تلقت رعاية طبية فائقة على مدار 5 أيام، وبدأت تمارس حياتها بصورة طبيعية .