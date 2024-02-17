مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُعيد فتاة لحياتها الطبيعية بعد جراحة جنف متقدمة استغرقت 5 ساعات

أنهى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، معاناة فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، كانت تعاني من تشوه في العمود الفقري "جنف" ناتج عن تقوس شديد بالمنطقة الصدرية ، وقد تسبب لها هذا الأمر في مشكلة نفسية خاصة مع ارتفاع الكتف الأيمن عن الأيسر أثناء المشي، وكذلك اعاقتها عن أداء دراستها وممارسة أنشطتها اليومية الإعتيادية، بالإضافة إلى وجود مشاكل في النوم نتيجة شدة الإنحراف وزاويته. ذكر ذلك الدكتور واصف السباعي استشاري جراحة العظام والعمود الفقري الحاصل على الزمالة البريطانية رئيس الفريق المعالج.
والذي أضاف بأنه فور وصول الفتاة لمركز طب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالعليا، تم السماع لشكواها وإخضاعها للفحص السريري، والذي أبان أنها تعاني من آلام حادة ومتزايدة منذ 3 سنوات، حيث تم إجراء أشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I) على كامل منطقة الظهر، بالإضافة إلى التحاليل المخبرية، وقد أكدت النتائج وجود اعوجاج شديد بالمنطقة الصدرية يبلغ زاويته (62) درجة في جهة اليمين بالعمود الفقري مع تحدب وتشوه بالقفص الصدري، وهو الأمر الذي سبب عدم استواء الكتفين الأيمن أثناء المشي.
وأفاد الدكتور السباعي أن الفريق الطبي المعالج قام بإجراء دراسة وافية للتاريخ المرضي ونتائج الفحوصات، وانتهى إلى ضرورة التدخل الجراحي العاجل لايقاف الانحراف المتزايد للعمود الفقري وتقويمه والحد من الأعراض والمضاعفات المتفاقمة. موضحاً أن الجراحة استغرقت 5 ساعات متواصلة تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام تقنيات متطورة للمساعدة في تقويم الفقرات وتعديلها بالإضافة إلى جهاز المراقبة العصبية ، وقد تمكن الفريق الطبي من تقويم العمود الفقري بنسبة 96%، علاوة على تثبيت ودمج الفقرات بشكل ممتاز. ولله الحمد تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح دون أية مضاعفات، إذ استطاعت الفتاة الوقوف بعد 24 ساعة فقط من العملية بمساعدة العلاج الطبيعي، وعادت لمنزلها بعد أن تلقت رعاية طبية فائقة على مدار 5 أيام، وبدأت تمارس حياتها بصورة طبيعية .
الجدير بالذكر أن مركز طب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، يعمل به نخبة من الكفاءات الطبية ومجهّز بأحدث الأجهزة والتقنيات وأكثرها أمانا وفعالية، كما أنه يقدم خدمات علاجية متكاملة بأعلى المعايير، في مختلف جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري ولكل الفئات العمرية.