حاضنة لتوليد الأفكار.. مؤسسة العنود تحتفل بختام مختبر الابتكار الاجتماعي 2024

وتم تنفيذ البرنامج على ثلاثة مراحل؛ حيث كان عدد المتدربين في المرحلة الأولى 125 متدربًا/ـة، وعدد المتدربين في المرحلة الثانية 40 متدربًا/ـة، وعدد المدربين والمرشدين والميسرين 13 ساعة و114 ساعة تدريبية وإرشادية، وكان عدد المتطوعين 17 متطوعًا/ـة؛ وذلك بـ340 ساعة تطوعية، أما في المرحلة الأخيرة قيّمت اللجنة التحكيمية مبادرات ومشاريع المجموعات.