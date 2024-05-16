حاضنة لتوليد الأفكار.. مؤسسة العنود تحتفل بختام مختبر الابتكار الاجتماعي 2024

نظّمت مؤسسة الأميرة العنود -ممثلة في مركز العنود الدولي للتدريب- حفل ختام برنامج مختبر الابتكار الاجتماعي لعام 2024م؛ وذلك يوم الأربعاء تاريخ 7 ذو القعدة 1445هـ الموافق 15 مايو 2024م؛ وذلك في مقر مؤسسة الأميرة العنود، واستمر البرنامج لمدة 10 أيام.
وتفصيلًا، أتى مختبر الابتكار الاجتماعي لتصميم حلول ابتكارية للمشاكل المجتمعية، وتصميم منظومة حلول قوية ومبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المجتمعية الفعلية، من خلال تعزيز التفكير الإبداعي والتشاركي بواسطة المنهجيات والأدوات التي تساعد المبتكِرين على إيجاد الحلول المناسبة.
وتمحورت أهداف البرنامج حول فهم تحديات المجتمع، وتوليد الحلول المناسبة انطلاقًا من التمركز حول المستفيد، وتصميم الحلول المختارة واختبار النماذج الأولية قبل تطبيقها وتصميم نموذج عمل يضمن الاستدامة لمشاريع الريادة المجتمعية.
وتم تنفيذ البرنامج على ثلاثة مراحل؛ حيث كان عدد المتدربين في المرحلة الأولى 125 متدربًا/ـة، وعدد المتدربين في المرحلة الثانية 40 متدربًا/ـة، وعدد المدربين والمرشدين والميسرين 13 ساعة و114 ساعة تدريبية وإرشادية، وكان عدد المتطوعين 17 متطوعًا/ـة؛ وذلك بـ340 ساعة تطوعية، أما في المرحلة الأخيرة قيّمت اللجنة التحكيمية مبادرات ومشاريع المجموعات.
وكرّم مركز العنود الدولي للتدريب وبدعم من صندوق الأميرة العنود لدعم المبادرات ثلاثة فِرَق فائزة بجوائز قيمة للبدء في تنفيذ مشاريعهم.
وتعمل مؤسسة الأميرة العنود على التنمية والتمكين بشكل مستمر من خلال تقديم برامج نوعية، بالإضافة إلى البرامج التنموية التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية؛ مما يساهم في بناء مجتمعات مستدامة وأكثر كفاءة.