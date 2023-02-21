"الغامدي": الفرق الوحيد لصالح الإنسان على الروبوت في "الصحافة" هو الإبداع

أكد المستشار الإعلامي ماجد الغامدي، أن صحافة الروبوت قطعت أشواطاً كبيرة، وأصبحت واقعاً لا يمكن إنكاره، تنافس بشدة العقل والحس والموهبة البشرية، مستشهداً بوكالة أنباء أسوشيتد برس التي كانت تقدم 300 تقرير عن الأعمال في السنة قبل دخول الروبوت، وباتت تقدم 4400 تقرير في السنة بعد دخول صحافة الروبوت.