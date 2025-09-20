تعليم مكة يطرح 35 ألف مقعد للحصول على رخصة العمل التطوعي عبر منصة وطنية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن إتاحة 35 ألف مقعد للراغبين في الحصول على "رخصة العمل التطوعي"، عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة العطاء، وتنمية مهارات المتطوعين في بيئات منظمة وفاعلة.