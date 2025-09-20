تعليم مكة يطرح 35 ألف مقعد للحصول على رخصة العمل التطوعي عبر منصة وطنية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن إتاحة 35 ألف مقعد للراغبين في الحصول على "رخصة العمل التطوعي"، عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة العطاء، وتنمية مهارات المتطوعين في بيئات منظمة وفاعلة.
وأوضحت الإدارة أن المبادرة تستهدف شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، إلى جانب طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، ضمن مسارات تطويرية تُمكّن المشاركين من الاندماج الفاعل في العمل التطوعي.
وتشمل الرخصة ثلاثة مسارات رئيسة، هي:
ممارس العمل التطوعي: ويهدف إلى تزويد المتطوعين بالمهارات الأساسية للمشاركة الفردية أو ضمن فرق.
إدارة العمل التطوعي: ويعنى بتأهيل المشاركين على تنظيم المبادرات التطوعية وفق معايير متقدمة.
قيادة الفرق التطوعية: ويُعِدّ القادة لتمكينهم من قيادة الفرق وتحقيق الأثر المجتمعي الإيجابي.
ودعت تعليم مكة جميع الراغبين في التسجيل للحصول على الرخصة إلى الدخول عبر الرابط الإلكتروني: SITES.MOE.GOV.SA/makkah