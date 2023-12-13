"آل جلبان": اعتماد 300 مليون ريال لمشروعات متنوعة في "بيشة"

تعزز بلدية محافظة بيشة من جودة الحياة بالمحافظة ومراكزها، بمشروعات بلدية نوعية ومتنوعة، بلغت قيمتها 300 مليون ريال؛ للتنمية والتطوير وتعزيز عناصر جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري.
يأتي ذلك من خلال أعمال الإحلال والتطوير والتحسين والمعالجة في البنية التحتية والطرق والشوارع والساحات والأحياء السكنية.
إلى جانب الحدائق العامة ونظافة المزروعات وتأهيل المسطحات الخضراء وتجميل البيئة بالمحافظة ومراكزها.
من جهته، قال رئيس بلدية بيشة المهندس علي آل جلبان: إن البلدية تعمل جاهدةً على تلبية احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية والتنموية، بدعم ومتابعة من أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي.
وأوضح "آل جلبان" أن البلدية تعمل وفق خطة عمل شاملة لتغطية كامل المخططات والأحياء بمشروعات السفلتة والصيانة والارتقاء بجميع الطرق والشوارع ومراكزها، وفق أعلى المعايير والجودة وتلبية الاحتياج السكاني الحالي والمستقبلي.
فضلاً عن أعمال النظافة وتطوير الميادين والساحات العامة والحدائق ودعم المسطحات الخضراء وزيادة مساحتها.
وأضاف "آل جلبان" أنه اعتُمد لهذه المشروعات مبلغ 300 مليون ريال، لأعمال صيانة الطرق والشوارع التي شملت مواقع متنوعة في المحافظة، بعقود عمل مختلفة، بحيث تشمل أعمال الكهرباء والسفلتة والإنارة والبنية التحتية.
ولفت إلى أن هناك أعمالًا تمت خلال الفترة الماضية، ومازال العمل مستمرًا في مواقع أخرى متنوعة في ظل متابعة البلدية لنسب الإنجاز في المخططات والأحياء السكنية والطرق والشوارع والحدائق، والتي هي محل عناية واهتمام مستمر بأن تكون وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة في أعمال التنفيذ والسلامة المرورية، وأن يتم إنجازها في المواعيد المحددة مع المقاولين ومُتعهدي الأعمال.