"آل جلبان": اعتماد 300 مليون ريال لمشروعات متنوعة في "بيشة"

ولفت إلى أن هناك أعمالًا تمت خلال الفترة الماضية، ومازال العمل مستمرًا في مواقع أخرى متنوعة في ظل متابعة البلدية لنسب الإنجاز في المخططات والأحياء السكنية والطرق والشوارع والحدائق، والتي هي محل عناية واهتمام مستمر بأن تكون وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة في أعمال التنفيذ والسلامة المرورية، وأن يتم إنجازها في المواعيد المحددة مع المقاولين ومُتعهدي الأعمال.