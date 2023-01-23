مشرف الغامدي يكشف كواليس فوزه بتذكرة "فوق الخيال"

شهدت الأيام التي سبقت مواجهة "كأس موسم الرياض" بين نجوم الهلال والنصر بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو، وباريس سان جيرمان الفرنسي الخميس الماضي، منافسة حامية الوطيس بين رجال أعمال وشخصيات مرموقة في المملكة لحصد "تذكرة فوق الخيال"، في المزاد العلني الذي أطلقه المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.
وفاز بالتذكرة التي خصصت لمنصة "إحسان" رجل الأعمال مشرف الغامدي بعد أن أوصلها إلى 10 ملايين ريال بمنافسة حامية مع زملائه رجال الأعمال السعوديين.
وفي لقاء عبر برنامج "يا هلا" قال مشرف الغامدي: "بعد فوزي بالمزاد استقبلني المستشار تركي آل الشيخ في مزرعته استقبال الأبطال، بحضور نجوم فريقي الهلال والنصر ومعهم اللاعب كريستيانو رونالدو، وفي اليوم الثاني ذهبنا للمطار، واستقبلنا فريق باريس سان جرمان عند باب الطائرة، ثم توجهنا للفندق باستضافة المستشار، وتناولنا الغداء بمعية لاعبي الفريق الفرنسي، وفي المساء توجهنا للملعب وشاهدت المباراة بجوار "آل الشيخ"، ثم شاركت في التتويج، ولم أدخل غرفة الملابس".
وأضاف: "دخلت المزاد بدافع خيري، وكنت أتمنى أن يستمر لأن ريع التذكرة سيذهب لمنصة رسمية موثوقة، وتوقعت أن يصل لـ30 مليون ريال، وكنت حددت سقفًا لنفسي وهو 25 مليون ريال".
ورجل الأعمال مشرف بن أحمد الغامدي واحد من أنجح رجال الأعمال في المملكة، وهو رئيس مجلس إدارة شركة "ابتكار المتطورة"، وشريك مؤسس منذ عام 2011، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركات "عقار 1" للاستثمار العقاري، وكذلك منصب رئيس طائفة "العقار بجدة"، فضلًا عن أنه كان نائبًا لرئيس اللجنة العقارية سابقًا.
وكان مشرف الغامدي قد تسلّم "جائزة فوربس الشرق الأوسط" للشركات الرائدة في الأعمال خلال حفل تكريمي في عام 2015.
وقد أتمّ "الغامدي" العديد من الدورات التدريبية في المجال العقاري، ومنها: دورة في التسويق العقاري عام 2020، من "المعهد العقاري السعودي"، وكذلك دورة في الأنظمة العقارية، ومبادئ تخطيط المدن عام 2018، من الأكاديمية السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، ودورة في التقييم العقاري باستخدام أسلوب التكلفة، عام 2017 من الأكاديمية نفسها.