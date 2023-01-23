مشرف الغامدي يكشف كواليس فوزه بتذكرة "فوق الخيال"

وفي لقاء عبر برنامج "يا هلا" قال مشرف الغامدي: "بعد فوزي بالمزاد استقبلني المستشار تركي آل الشيخ في مزرعته استقبال الأبطال، بحضور نجوم فريقي الهلال والنصر ومعهم اللاعب كريستيانو رونالدو، وفي اليوم الثاني ذهبنا للمطار، ‏واستقبلنا فريق باريس سان جرمان عند باب الطائرة، ‏ثم توجهنا للفندق باستضافة المستشار، وتناولنا الغداء بمعية لاعبي الفريق الفرنسي، وفي المساء توجهنا للملعب وشاهدت المباراة بجوار "آل الشيخ"، ثم شاركت في التتويج، ولم أدخل غرفة الملابس".