تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق المنتدى الدولي الخامس للأمن السيبراني بمشاركة 128 دولة في الرياض

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المنتدى معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، حيث ألقى أمير منطقة الرياض كلمة أكد فيها أن نسخة المنتدى لهذا العام جاءت لتواكب مضامين كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، والتي ألقاها العام الماضي، وشدد فيها على أن الفضاء السيبراني أصبح ركيزة لنمو الاقتصادات وازدهار المجتمعات واستقرار الدول، ما يحتم توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات واستثمار الفرص.