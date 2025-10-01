تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق المنتدى الدولي الخامس للأمن السيبراني بمشاركة 128 دولة في الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم، انطلاق أعمال النسخة الخامسة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني والشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت". ويستمر المنتدى على مدى يومين بحضور نخبة من صناع القرار والخبراء من 128 دولة.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المنتدى معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، حيث ألقى أمير منطقة الرياض كلمة أكد فيها أن نسخة المنتدى لهذا العام جاءت لتواكب مضامين كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، والتي ألقاها العام الماضي، وشدد فيها على أن الفضاء السيبراني أصبح ركيزة لنمو الاقتصادات وازدهار المجتمعات واستقرار الدول، ما يحتم توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات واستثمار الفرص.
وأشار سموه إلى أن المنتدى يمثل منصة عالمية لتبادل الخبرات والبناء على المكتسبات التي تحققت في النسخ السابقة، مؤكداً أهمية التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، ثمَّن معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لقطاع الأمن السيبراني، مؤكداً أن المنتدى أصبح منصة دولية لصناعة الشراكات النوعية وبحث استغلال الفرص الواعدة التي يوفرها الفضاء السيبراني، بما يسهم في ازدهار الإنسان ورخاء المجتمعات.
ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "تعزيز المكتسبات المشتركة في الفضاء السيبراني"، مستنداً إلى النجاحات السابقة، ليتناول أحدث التطورات عبر خمسة محاور رئيسة تشمل تجاوز التباينات العالمية، مفهوم جديد للاقتصاد السيبراني، الشمول الاجتماعي، فهم السلوكيات السيبرانية، والفرص النوعية في الآفاق السيبرانية. كما يناقش المنتدى قضايا حيوية مثل حماية الطفل وتمكين المرأة، والدبلوماسية السيبرانية، وحماية البنى التحتية الحساسة، ومكافحة الجريمة السيبرانية.
ويؤكد انعقاد المنتدى مكانة المملكة وريادتها عالمياً في الأمن السيبراني، بعد أن بات النموذج السعودي مرجعاً دولياً يُعترف به في المحافل العالمية.