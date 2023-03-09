"عام الشعر العربي".. استمرار لنهج ترسيخ الثقافة وإبهار التاريخ

وعندما يتساءل المرء في ماذا يمثل الشعر العربي في تاريخ ثقافة المملكة العربية السعودية. ومدى ارتباطه بحضارتها؛ نستذكر مقولة سعيد بن عقل: "الشعر قبض الحضارة في عبارة"؛ باعتباره أقوى دلالة على أن الشعر ذاكرة الأمم ومحفزها، ولا يُحفَظ تاريخ قوم ومناقبها إن لم يكن بها شاعرٌ، أما في المملكة العربية السعودية؛ فإن الشعر يعد اللغة الأسمى التي تصل بين كافة أطياف الشعب، وتعد صلةً بين الغرب والشرق، فالشعر هنا ليس رفاهية بل حاجة ملحة من خلاله نتغنى بأمجادنا، ومن خلاله نوثق أفراحنا، ومن خلاله نبث أحزاننا، فلا يكاد يخلو محفل من الشعر ولا مجلس قوم منه، وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشعر أسلوب حياة لدى السعوديين وجزء أصيل من حضارتهم لا ينفك عنهم.