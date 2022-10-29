في ذكرى البيعة.. السديس يشيد بإنجازات خادم الحرمين التنموية وخدمة ضيوف الرحمن

وفي هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -وفقهما الله- نستذكر أيضاً في هذه المناسبة العظيمة؛ تلك القرارات الصائبة الحكيمة، التي أسهمت في تسريع عجلة التطور والازدهار، والتنمية والبناء، وما صاحبها من وضع الخطط الإستراتيجية، واستشراف الرؤى المستقبلية، وإنشاء المدن الذكية، والاستثمار في العقول البشرية، ودعم التقانة والتحولات الرقمية، وما لحق بالحرمين الشريفين من التوسعات العظيمة، والمشاريع العملاقة، التي لا مثيل لها على مر التأريخ، وها نحن اليوم في ذكرى البيعة الثامنة نلمس هذه الآثار، ونجني تلكم الثمار.