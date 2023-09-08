جرافيك.. "الحج" تعلن تقييم شركات حجاج الداخل والخارج بحسب المعايير الرئيسية

فيما حصلت 3 شركات لحجاج الخارج على الأداء العالي من معيار التقييم، وحصلت 12 شركة على أداء متوسط، و3 شركات على أداء منخفض. وحصلت 6 شركات لحجاج الداخل على الأداء العالي، و4 شركات على تقييم أداء منخفض.