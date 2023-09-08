جرافيك.. "الحج" تعلن تقييم شركات حجاج الداخل والخارج بحسب المعايير الرئيسية

أعلنت وزارة الحج عبر حسابها الرسمي الشركات المتميزة في خدمة حجاج الخارج والداخل ورضاهم لموسم حج 1444هـ؛ وذلك من منطلق تعزيز الشفافية، ونزاهة التقييم، والمفاضلة بين الشركات.
وأوضحت الوزارة أن معايير التقييم الرئيسية تمثلت في 50% محور الالتزام والامتثال، و30% محور جودة أداء الخدمات، و20% محور رضا الحجاج.
فيما حصلت 3 شركات لحجاج الخارج على الأداء العالي من معيار التقييم، وحصلت 12 شركة على أداء متوسط، و3 شركات على أداء منخفض. وحصلت 6 شركات لحجاج الداخل على الأداء العالي، و4 شركات على تقييم أداء منخفض.