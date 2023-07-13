الشرقية.. إغلاق مؤقّت لطريق الظهران الجبيل الرئيسي بسبب الصيانة

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع قيادة أمن الطرق بالمنطقة الشرقية، وإدارة مرور المنطقة الشرقية، عن البدء في أعمال صيانة وتحسين طريق الظهران الجبيل الرئيسي، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين بتاريخ 29 ذي الحجة 1444 هجري الموافق 17 يوليو 2023 ميلادي؛ ما يتطلّب الإغلاق المؤقت للطريق، يأتي ذلك امتدادًا لجهود الأمانة في تحسين أداء الطرق، ورفع مستوى الخدمات المقدمة وصولًا لتحقيق أهداف جودة الحياة بالمنطقة.
وسيتمّ البدء بأعمال الصيانة في طريق الظهران الجبيل الرئيسي، وذلك باتجاه الجبيل من مجمع الكباري في الظهران، وحتى تقاطع طريق الملك فهد بن عبد العزيز.
وقالت الأمانة: إن العمل سيكون مقسمًا على مرحلتين؛ الأولى ابتداءً من مجمع كباري الظهران حتى تقاطع طريق الرياض بطول 5.5 كيلومتر، فيما سيكون العمل بإغلاق جزئي على مسارين وإتاحة الحركة على مسارين.
وأما المرحلة الثانية فتكون ابتداء من تقاطع طريق الرياض حتى تقاطع طريق الملك فهد بن عبد العزيز بطول 4.5 كيلومتر؛ حيث سيكون العمل بإغلاق جزئي على مسارين وإتاحة الحركة على مسارين، وسيتمّ إغلاق المخارج والمداخل على الطريق حسب حاجة العمل.
وشدّدت أمانةُ المنطقة الشرقية التأكيدَ على حرصها على تطوير الخدمات المقدّمة، وتحسين جودة أداء الطرق، وتقديم أفضل الخدمات لسُكان وزوّار المنطقة، مهيبة بسالكي الطريق أخذ الحيطة والحذر واستخدام الطرق البديلة فترة الأعمال.