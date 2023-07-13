الشرقية.. إغلاق مؤقّت لطريق الظهران الجبيل الرئيسي بسبب الصيانة

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع قيادة أمن الطرق بالمنطقة الشرقية، وإدارة مرور المنطقة الشرقية، عن البدء في أعمال صيانة وتحسين طريق الظهران الجبيل الرئيسي، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين بتاريخ 29 ذي الحجة 1444 هجري الموافق 17 يوليو 2023 ميلادي؛ ما يتطلّب الإغلاق المؤقت للطريق، يأتي ذلك امتدادًا لجهود الأمانة في تحسين أداء الطرق، ورفع مستوى الخدمات المقدمة وصولًا لتحقيق أهداف جودة الحياة بالمنطقة.