OPPO تقدم تجربة فريدة مع النجم البرازيلي "كاكا" سفير علامتها التجارية عالمياً خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

انطلقت مساء اليوم المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب لندن الأسطوري ويمبلي. وباعتبارها الشريك العالمي لبطولة كرة القدم المرموقة، قدمت أوبو هاتفها الأفضل (OPPO Find X7 Ultra) لالتقاط لحظات لا تنسى من المباراة واحتفالات تتويج بطل دوري أبطال أوروبا 2024.
ويعد هاتف OPPO Find X7 Ultra أحدث وأقوى هواتف أوبو التي تقدم إمكانات متقدمة للتصوير تتيح للمستخدمين التقاط صور فائقة الجودة ومحتوى عالي الوضوح لمبارياتهم المفضلة. ومن أجل الاحتفال ومعايشة هذه اللحظات التاريخية مع مشجعي كرة القدم في أنحاء العالم، قدمت أوبو على هامش المباراة وعبر الشاشة العملاقة في استاد ويمبلي استعراضاً لمجموعة من أجمل الصور التي التقطها المستخدمون بواسطة هواتف أوبو، والتي تم اختيارها من بين الصور المرشحة لمسابقة جوائز أوبو للتصوير الفوتوغرافي.
وكجزء من هذه الاحتفالية الضخمة، حل سفير العلامة التجارية لشركة أوبو نجم الكرة العالمي الشهير"كاكا" ضيفاً على جناح الضيافة من أوبو، حيث التقى وحيا الجماهير ضمن باقة مختارة من الأنشطة والفعاليات المميزة في صحبة الساحر البرازيلي. كما استضافت أوبو بجناحها في حديقة بوترز فيلد قرب جسر تاور بريدج، تجارب تحمل طابع بطولة دوري أبطال أوروبا لاقت قبول واستحسان عشاق كرة القدم من كل مكان.
ويقول بيلي تشانج، رئيس التسويق والمبيعات والخدمات في أوبو: "إنه حقاً لمصدر إلهام أننا نرى تكنولوجيا التصوير المبهرة التي تقدمها أوبو، حيث تستمر في تعزيز تجربة مشجعي كرة القدم حول العالم، وتمكنهم من التقاط صوراً مميزة ولحظات فريدة داخل وخارج المستطيل الأخضر وذلك للموسم الثاني على التوالي من بطولة دوري أبطال أوروبا".
وبعودة جناح أوبو مرة أخرى إلى ملتقى الأبطال هذا العام، قدمت أوبو المزيد من التجارب الجماهيرية التفاعلية. حيث استمتع ضيوف جناح أوبو بالأجواء الحماسية للمباراة النهائية لأفضل بطولة كرة قدم في العالم من خلال أكثر من منطقة مخصصة أعدتها أوبو لكي تتيح فرصة للمشجعين لالتقاط الأنفاس واستكشاف أحدث ما تقدمه تقنيات أوبو من خلال هواتفها وأجهزتها الذكية.
وفي منطقة "OPPO X UEFA" المخصصة للتصوير، تمكن الضيوف من رؤية باقة من أروع لقطات الموسم التقطها مصوري دوري أبطال أوروبا من قلب الحدث بواسطة سلسلة هواتف OPPO Find .
ولكي تزيد المتعة الجماهيرية، استمر جناح أوبو في حديقة بوترز فيلد في تقديم تجارب أشعلت الأجواء الحماسية التي استمرت حتى صافرة نهاية المباراة ضمن مهرجان UEFA للأبطال، حيث استمتع الضيوف بالتقاط صورهم على مقاعد تحاكي تلك المخصصة لفريقي بوروسيا دورتموند وريال مدريد في ملعب المباراة، بواسطة هاتف OPPO Find X7 Ultra. كما تعرفوا عن قرب على هاتف أوبو الجديد OPPO Reno11 F 5G بإمكانياته الهائلة لتعزيز الصور باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتحرير الصور بواسطة أداة OPPO AI Eraser.
ويقول غيوم صبران، مدير الرعاية والاعتماد في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA): "لقد كانت سنة أخرى رائعة في إطار الشراكة مع أوبو، والتفاعل مع المشجعين وجعلهم قريبين من أجواء بطولة دوري أبطال أوروبا باستخدام أحدث تقنيات التصوير العصرية. ولا شك أن أوبو شكلت إضافة ممتازة لعائلة شركاء UEFA خلال العامين الماضيين".
ووسط أجواء المباراة النهائية هذا العام، استضافت أوبو ودوري أبطال أوروبا مباراة خيرية أقيمت يوم 30 مايو في لندن، بمشارك لاعبين من إندونيسا وأساطير كرة القدم العالمية – كاكا، و روبيرتو كارلوس، وكلارنس سيدورف، وروبيرت بيريس.
وبعد المباراة، كان لكل هؤلاء النجوم أن يوقعوا على قمصان المباراة التي تعرض بجانب قميص يحمل توقيعات اللاعبين الإندونيسيين والنجوم العالميين في مزاد خيري ستوجه عوائده إلى دعم تطوير كرة القدم للشباب في إندونيسيا.
وكانت هذه المباراة الخيرية بمثابة احتفال بالشغف بالمستطيل الأخضر وشهادة أصيلة على التزام أوبو تجاه العمل الإنساني في الرياضة. ومن خلال مثل تلك المبادرات، تستطيع أوبو أن تلهم وتمكن المزيد من اللاعبين الناشئين في كرة القدم، وتزويدهم بالموارد التي تمكنهم من تحقيق أحلامهم.
ومن خلال الشراكة مع بطولة UEFA دوري أبطال أوروبا، قربت أوبو بين الجماهير في شتى أرجاء العالم وبين الأجواء الحماسية لبطولة كرة القدم الأفضل في العالم. وتتطلع أوبو مستقبلاً للاستمرار في قيادة الابتكار الرائد في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التصوير بواسطة الهواتف الذكية لكي تمكن المشجعين من التقاط صور رائعة كل يوم والاندماج في تجارب غامرة وسط شغف وإثارة أفضل المنافسات الرياضية العالمية.