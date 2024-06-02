OPPO تقدم تجربة فريدة مع النجم البرازيلي "كاكا" سفير علامتها التجارية عالمياً خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

وكجزء من هذه الاحتفالية الضخمة، حل سفير العلامة التجارية لشركة أوبو نجم الكرة العالمي الشهير"كاكا" ضيفاً على جناح الضيافة من أوبو، حيث التقى وحيا الجماهير ضمن باقة مختارة من الأنشطة والفعاليات المميزة في صحبة الساحر البرازيلي. كما استضافت أوبو بجناحها في حديقة بوترز فيلد قرب جسر تاور بريدج، تجارب تحمل طابع بطولة دوري أبطال أوروبا لاقت قبول واستحسان عشاق كرة القدم من كل مكان.