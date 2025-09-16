"نجم" تستعرض حلولًا رقمية متقدمة في مؤتمر Money20/20 Middle East

وقد شهد جناح "نجم" في المعرض المصاحب للمؤتمر إقبالاً واسعاً من الزوار الذين شاركوا في تجربة القيادة الافتراضية لتعزيز مفاهيم السلامة المرورية، كما حظوا بفرصة الاطلاع على الحلول التقنية المبتكرة التي طورتها نجم مؤخراً لتحسين إجراءات معاينة الحوادث ورفع مستوى السلامة على الطرق وتحسين تجربة عملاء التأمين حيث ركزت بشكل خاص على خدمة "نجم عن بعد" لمعاينة الحوادث ومنظومة "أسهل" لإصلاح المركبات المتضررة من الحوادث ومنظومة "التيليماتكس" لتحسين سلوكيات القيادة وخدمة "الزيارة الافتراضية" ومبادرة "الصندوق الأحمر" وغيرها من الخدمات التي تعكس اهتمام نجم بعملائها. كما أتيح للزوار اختبار بعض هذه الخدمات بأنفسهم، ما منحهم تصورًا عمليًا عن السرعة والشفافية التي توفرها.