"نجم" تستعرض حلولًا رقمية متقدمة في مؤتمر Money20/20 Middle East

سجّلت شركة نجم لخدمات التأمين حضورًا فاعلًا في مؤتمرMoney20/20 Middle East، الذي انطلقت أعماله اليوم الإثنين 15 سبتمبر في مركز الرياض للمعارض و المؤتمرات، ملهم وتمتد حتى 17 سبتمبر.
وتأتي مشاركة نجم، بصفتها "الراعي الذهبي" لهذا الحدث العالمي الأبرز في مجالات التقنية المالية وحلول الدفع الرقمي والخدمات التأمينية المتطورة، والذي يشهد مشاركة واسعة من رواد الصناعة والمبتكرين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نجم لخدمات التأمين، الأستاذ عبد الله عبدالرحمن الخلف: "مشاركة نجم في هذه الفعالية العالمية تأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية للتحول الرقمي والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات وتحسين تجربة العملاء بتوظيف التقنية الرقمية ووضع معايير جديدة للتميز من خلال دمج أحدث حلول الذكاء الاصطناعي، لرفع مستوى السلامة على الطرق السعودية وتحسين جودة الحياة ومواصلة دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء قطاع مالي وتأميني متطور ومستدام".
وأوضح الخلف: "نسعى دائماً لأن نكون نموذجاً يُحتذى به في مجال خدمات التأمين في المملكة و المنطقة بتقديم حلول رقمية استثنائية تسهل رحلة العميل وتوفر الوقت والجهد، لذلك حرصنا في "نجم" على استثمار هذه المنصة العالمية لعرض ما حققناه في مجال التحول الرقمي، وإبراز قدرتنا على ابتكار الحلول الرقمية لتعزيز السلامة المرورية وتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء".
وقد شهد جناح "نجم" في المعرض المصاحب للمؤتمر إقبالاً واسعاً من الزوار الذين شاركوا في تجربة القيادة الافتراضية لتعزيز مفاهيم السلامة المرورية، كما حظوا بفرصة الاطلاع على الحلول التقنية المبتكرة التي طورتها نجم مؤخراً لتحسين إجراءات معاينة الحوادث ورفع مستوى السلامة على الطرق وتحسين تجربة عملاء التأمين حيث ركزت بشكل خاص على خدمة "نجم عن بعد" لمعاينة الحوادث ومنظومة "أسهل" لإصلاح المركبات المتضررة من الحوادث ومنظومة "التيليماتكس" لتحسين سلوكيات القيادة وخدمة "الزيارة الافتراضية" ومبادرة "الصندوق الأحمر" وغيرها من الخدمات التي تعكس اهتمام نجم بعملائها. كما أتيح للزوار اختبار بعض هذه الخدمات بأنفسهم، ما منحهم تصورًا عمليًا عن السرعة والشفافية التي توفرها.
وتضمنت أنشطة نجم في Money 20/20 مشاركة مميزة من قيادتها في الجلسات الحوارية، حيث شارك نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تقنية المعلومات الأستاذ رامي الغامدي في جلسة حوارية لاستشكاف فرص الرقمنة ودمج تقنيات التأمين، كما شارك مدير عام إدارة الاستراتيجية بالشركة المهندس فارس حلمي في جلسة حوارية أخرى ركزت على إعادة تصميم تجربة العملاء الرقمية، كما تضمنت أنشطة نجم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء.