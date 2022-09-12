"مركز الملك سلمان للإغاثة" يطلق حملة شعبية لجمع التبرعات لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان

من جانبه، قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق: "إننا نجتمع في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليد التي تعطي وتمد بسخاء للمحتاجين والمنكوبين في كل مكان". موضحًا أن الأضرار التي لحقت بالأشقاء في باكستان موجعة ومؤلمة، وداعيًا أهل الخير إلى البذل في الحملة السعودية الشعبية لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان، مؤكدًا أن مثل هذه الحملات المباركة تحرِّك مشاعر الأُخوَّة الإسلامية والإنسانية، وتُقوِّي أواصر المودة، وتزيد في المال.. وهي باب عظيم لمن أراد أن يصل للاستثمار الرابح في الدنيا والآخرة، حاثًّا على استغلال هذه الفرص، والاقتداء بالرسول -صلى الله عليه وسلم- بالمسارعة في تفريج كُرَب المصابين، وإغاثة الملهوفين.