خطيب الحرم المكي: الخير كله في متابعة الرسول والبركة كلها في حفظ كلامه المنقول

وحذر من اتباع الأهواء ومداخلها فإن لها صورا وألبسة تغر كثيرًا من الناس، ولا يزال الشيطان يلج على المؤمن من أبواب الهوى حتى يهلكه، ولا يقف أمام هذه الأهواء ويوصد أبوابها إلا تجريد الاتباع للنبي المصطفى ﷺ، فاتبعوه حق الاتباع، ولا تحيدوا عن مسلكه ولو دعتكم إلى ذلك الدواعي، فما ثم إلا اتباع أو ابتداع، فعن عبدالله بن عمرو بن العاص t أن النبي ﷺ قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به»، وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين شددوا على أنفسهم؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»، وكان من أواخر وصايا عمر أنه قال: «قد سنت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة، إلا أن تضلوا بالناس يمينًا وشمالًا» .